ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ETV Bharat) (ETV BHARAT)
Published : May 24, 2026 at 3:32 PM IST

ਤਿਰੂਪਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਟੀਟੀਡੀ (ਤਿਰੂਮਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ) ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ (ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ) ਦੇ 'ਦਰਸ਼ਨ' (ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਨ (ਦੇਖਣ) ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, 22 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ 94,758 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (ETV Bharat)

"ਸਰਵ ਦਰਸ਼ਨ" (ਆਮ "ਦਰਸ਼ਨ") ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, 5,850 ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ "ਦਰਸ਼ਨ" ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ "ਸਰਵ ਦਰਸ਼ਨ" ਲਾਈਨ 17 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੀਟੀਡੀ ਆਪਣੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ

ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

