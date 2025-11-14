ਟੀਟੀਡੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, ਪੋਟੂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਓ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਟੀਟੀਡੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : November 14, 2025 at 3:42 PM IST
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਤਿਰੂਪਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਵਰੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੋਟੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (ਟੀਟੀਡੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਵੀ. ਧਰਮਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਿਓ "ਜੈਵਿਕ" ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, POTU ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ EO ਧਰਮਾ ਰੈਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ
ਤਿਰੂਮਲਾ ਪੋਟੂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਲੱਡੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 13,000 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪੋਟੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਰਾਓ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਟੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਲੱਡੂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ POTU ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, EO ਧਰਮਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਿਓ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇਲਯੁਕਤ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਿਓ ਨਾਲ ਬਣੇ ਲੱਡੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਰਮਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ "ਜੈਵਿਕ ਘਿਓ" ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗੰਧ ਆਮ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਟੂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।