ETV Bharat / bharat

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਰਕ' ਦੱਸਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ "ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਰਕ" ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ "ਹੇਲ-ਹੋਲ" ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ।"

ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੋਸਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ।" ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸੇਵੇਜ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ, ਸੇਵੇਜ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ "ਨਰਕ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਰਕ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਨਰਕ" ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਰਕ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ-ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਟਰੰਪ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਭਿਅਤਾ (ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 'ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ' ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਮਾਈਕਲ ਸੇਵੇਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ' ਤੋਂ 'ਭਾਂਡੇ ਰੱਖਣ' ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ "ਹਾਸੋਹੀਣਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.