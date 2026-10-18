ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 13 ਦੀ ਮੌਤ
ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 18, 2026 at 7:55 AM IST
ਗਵਾਲੀਅਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੈਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਲੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Madhya Pradesh | Early morning visuals from the spot where a truck ran over several people near Sheetla Mata Mandir in Gwalior, claiming the lives of 11 people and leaving 29 people injured https://t.co/zyoabIhQ8a— ANI (@ANI) October 18, 2026
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ, 1:30 ਤੋਂ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚਿਨੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੁਚਲ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਟਰੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , "ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।" ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ
ਜੈਰੋਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਤਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ।"