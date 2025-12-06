ਟਰੱਕ ਹਾਊਸ: ਕਲੀਨਰ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, 3 ਟਨ ਦੇ 10 ਪਹੀਆ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਛੱਤ ਨੂੰ 10-ਪਹੀਆ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ।
Published : December 6, 2025 at 1:41 PM IST
ਜਬਲਪੁਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਅਮਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਲੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਿਆ, ਨੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਾਰ 3 ਟਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਲੀਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੱਕ
ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਗਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਬਲਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਲਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਮਾਈਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਮਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸਫਲਤਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਕਲੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀਵਨ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮਤ
ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਘਾਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਅਮਰਕਾਂਤ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਅਮਰਕਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਬਲਪੁਰ-ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੱਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ।"
'ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਹੈ'
ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਅਮਰਕਾਂਤ ਦਾ ਘਰ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 10-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰਕਾਂਤ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਅਮਰਕਾਂਤ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ
ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਮਾਨੁਜ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 'ਟਰੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਤ 'ਤੇ 3 ਟਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" ਰਾਮਾਨੁਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਮਰਕਾਂਤ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਨੋਖਾ ਹੈ।"
ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਮਰਕਾਂਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।