ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਢੇਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

Triple murder accused killed in encounter
ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਢੇਰ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 10:23 AM IST

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ/ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਖੁਰਜਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ SWAT ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। DIG ਨੇ ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਤੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਪੁੱਲ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ SWAT ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਜਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।'

'ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ'

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁਰਜਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰਜੇਐਸ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਜੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨੀਸ਼, ਅਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਅਕਾਸ਼ ਸੈਣੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਖੁਰਜਾ ਦੇ ਸੀਓ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸਲਮ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੋਹਿਤ ਮਲਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਤੂ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ਼ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੁੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੂ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।'

