ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਹਮਲਾ: 27.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 55,000 ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8.57 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 5:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਚਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: "ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਲ ਨੀਨੋ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਥਾਲੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 274 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ "ਤੂਫਾਨ" ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 27.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਲਯੂ.ਐਫ.ਪੀ.) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27.4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50%, ਕਣਕ ਵਿੱਚ 37% ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ 21% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤ ਮਾੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 28-32%, ਝੋਨਾ/ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ 12-18% ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14-17% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ 3-5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਲ ਨੀਨੋ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਐਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਲ, ਸਾਹ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਅਲ ਨੀਨੋ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਹੈਜ਼ਾ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ (ਸੋਕਾ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ: ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸੋਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਾ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। WMO ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
- ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।
- ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ: ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ: ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਫਟ ਵੈਲੀ ਫੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ 55,000 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,800 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 451,000 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 44% ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ "ਲੈਂਸੇਟ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ" ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 857,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 55,000 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ "ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ" ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (CWC) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ, 178 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 78.71% ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 87.08% ਦੇ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 47.22% ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੱਧਰ 58.63% ਸੀ।
- ਜਲ ਭੰਡਾਰ 70% ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਘਟੇ: ਦੇਸ਼ ਦੇ 178 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 70% ਤੱਕ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ (76.62%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ: ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 50% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮੌਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 12.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 12.6% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ 759.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ 868.6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੀ।
- ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਸਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਲ ਚੱਕਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
- ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
2026-27 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (WMO) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਐਲ ਨੀਨੋ ਲਗਭਗ 100% ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ: ਇਸ ਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗਰਮੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਜਲਵਾਯੂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ, 2027 ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
- ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 'ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ': ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇਗਾ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਲ ਨੀਨੋ 'ਤੇ WMO ਚੇਤਾਵਨੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (WMO) ਨੇ 2 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ/ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਧਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, WMO ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100% ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਨੋ 3.4 ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.7°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ 2015-2016 ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਲ ਨੀਨੋ 2026 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ 2026 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਅਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੁਰਾਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ:
ਮੌਜੂਦਾ 2026/2027 ਅਲ ਨੀਨੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ/ਪੂਰਬੀ ਭੂਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਨੋ ਸੂਚਕਾਂਕ (ONI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 0.5°C ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਲ 1.5°C ਤੋਂ +2.0°C ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਗਤੀਵਿਧੀ 9 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ 2027 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।
ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਇਥੋਪੀਆ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੈਤੀ, ਹੋਂਡੁਰਸ, ਕੀਨੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਮਾਲੀ, ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ (ਜੂਨ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 75% ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, 2026 ਅਤੇ 2027 ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2028 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਕਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਸੋਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ 1982, 1987, 2002, 2009 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੋਕਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਸੋਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਡਾਇਪੋਲ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਜ਼ੋਨਲ ਮੋਡ, ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲ ਨੀਨੋ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਕੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਲਿੰਗ ਚੇਤਾਵਨੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 32.9% ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ
ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।