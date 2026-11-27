ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 73 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : November 27, 2026 at 11:14 AM IST
ਚੇਨਈ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ (26 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟੀ. ਨਗਰ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 73 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 73 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਚ ਤੀਰਥ' (ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ - ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ - ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨੌਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁੱਲ ₹7,600 ਕਰੋੜ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4,800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਾਂ 1,253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 77 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਮੋਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦੁਰਾਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 9 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ 'ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਹੈ - ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ। ਜਪਾਨ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ - ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਨਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 73 ਮਿੰਟ ਲਵੇਗੀ - ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਸੂਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਗੁੰਮੀਦੀਪੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਊ ਰੇਲਵੇ ਪਹੀਏ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੀਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"