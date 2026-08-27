ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਮਲਬਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਿੰਡਿਆ ਮਿਲਿਆ
ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : August 27, 2026 at 4:09 PM IST
ਕਾਨਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਗਾ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਘੂਵੀਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਬੈਰਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
VIDEO | Kanpur, Uttar Pradesh: Trainer aircraft crashes near Ganga banks. Rescue teams at the crash site. More details are awaited.#KanpurNews #KanpurAirplaneCrash— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/eEbjXkZrsh
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਬੈਰਾਜ ਨੇੜੇ ਨੱਥਾ ਪੁਰਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਚਿਨ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਘੂਵੀਰ ਲਾਲ, ਜੇਸੀਪੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ:
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਘੂਵੀਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 3,000 ਘੰਟੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਰਗ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਸੀ।'
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਮਲਬਾ:
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਗਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।