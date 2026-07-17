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ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 3 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

BENGAL TRAIN HITS CAR POOL
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 4:34 PM IST

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ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਾਵੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮਗੰਜ-ਕਟਵਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਰਨਸੁਬਰਣ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੇਟਮੈਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਗੇਟਮੈਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ (ਡੀਆਰਐਮ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਨ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 'ਅੱਪ' ਨਵਦੀਪ ਧਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਧਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਨਿਮਿਤਤਾ-ਕਟਵਾ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਟਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੇਟਕੀਪਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

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ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
3 ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਦੀ ਮੌਤ
BENGAL TRAIN HITS CAR POOL

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