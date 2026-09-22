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TRAI ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼

ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਫਰੇਮਵਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

TRAI TELECOM COMPANIES
TRAI ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 10:57 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੈਧਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਵਾਊਚਰ (STV) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਾਊਚਰ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (13ਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਐਸਟੀਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਐਸਐਮਐਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਫਰੇਮਵਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ STV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ TRAI ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ-ਅਤੇ-SMS-ਸਿਰਫ਼ STV ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ-ਅਵਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਸਨ।

ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ

ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਡੇਟਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 1,132 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਵੌਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਡਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ TRAI ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (TSPs) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ TRAI ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ TSPs ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਪਤਕਾਰ
ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ
TRAI TELECOM COMPANIES

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