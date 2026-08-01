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ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 4 ਕਾਂਵੜੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਚਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

CHANDIGARH KANWAR YATRA TRAGEDY
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 1, 2026 at 1:08 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਵੜੀਏ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ 30-ਬੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਬਾਪੂਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਟਵਾਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਕਟਰ 30/ਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ (ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ), ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੂ-ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਤ (ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ), ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Four Chandigarh Teen Kanwariyas Drown in Haridwar Ganga Canal While Trying to Save Friend
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ ਤਰੁਣਾ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ - ਭਰਤ (ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ) ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ - ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮਾਂ - ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ - ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ; ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ - ਭਰਤ, ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ - ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸੀ, ਬਿੱਟੂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਂਵੜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "17 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ; ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ-30 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ-26 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਟਵਾਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।"

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ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ 4 ਕਾਂਵੜੀਏ
CHANDIGARH KANWAR YATRA TRAGEDY

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