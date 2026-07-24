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ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 13 ਮੌਤਾਂ, 2 ਜ਼ਖਮੀ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

CHAMBA ACCIDENT
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੱਥਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 5:48 PM IST

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ਚੰਬਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੰਗੀ-ਉਦੈਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਕਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਡੂ ਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ HP01M2210 ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਰਮੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਗੀ-ਉਦੈਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਸੂਮੋ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਗੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

"ਪਾਂਗੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਦੂ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤੇਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।" -ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਭਰਮੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ

ਡੀਸੀ ਚੰਬਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਰੇਪਸਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਦੂ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਲ-ਸਪਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੀਆਰਓ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ROCK FALLS ON CAR
CHAMBA ACCIDENT
LANDSLIDE ON TAXI IN CHAMBA LAHAUL
ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ROCK FALLS ON CAR

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