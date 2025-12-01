ETV Bharat / bharat

ਆਗਰਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, 2 MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਦੋਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਆਗਰਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ।

2 MBBS students died
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 2 MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
ਆਗਰਾ: ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਗਰਾ-ਮਥੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਗਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਦੋਈ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਫਟ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰੀਪਰਵਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਆਗਰਾ-ਮਥੁਰਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਪੁਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੁਕ ਗਏ।'

Tragic accident on Agra Mathura highway
ਸਹਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਪੇ (Etv Bharat)

ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਦੋਵੇਂ

ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧ ਗਰਗ (22), ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਮਲ ਵਾਟਿਕਾ, ਕਮਲਾ ਨਗਰ, ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕ ਗੁਪਤਾ (22), ਪੁੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਨਿਵਾਸੀ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ, ਹਰਦੋਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਹਰੀਪਰਵਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਨਰੇਟਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸੇਵਾ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਗੇਂਦਾਲਾਲ ਦਲ ਵਾਲੋਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਅਕਸ਼ਿਤ ਗਰਗ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ।

ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਨਿਸ਼ਕ

ਤਨਿਸ਼ਕ ਹਰਦੋਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਰਦੋਈ ਦੀ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਿਸ਼ਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਗਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਨਿਸ਼ਕ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਗਿਆ।

Agra Mathura highway accident
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਸੋਗ (Etv Bharat)

ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਤਨਿਸ਼ਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਗਰਾ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿੱਧ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਦਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਾਮ 6:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੀ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਿਕੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।'

