ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣੀਆਂ ਦੋ CNG ਬੱਸਾਂ, 5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
ਬਾਰਡੋਲੀ ਦੇ ਉਵਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ।
Published : June 3, 2026 at 6:38 AM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਸੂਰਤ: ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਾਰਡੋਲੀ ਦੇ ਉਵਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਰਡੋਲੀ ਦੇ ਉਵਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਟੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸ ਬਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਸੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਾਰਡੋਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਰਡੋਲੀ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।