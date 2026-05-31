ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ (@ChambaPolice)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 31, 2026 at 12:09 PM IST

ਚੰਬਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟੀਸਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਕਲਾਬਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਐਸਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲਾਨੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਪਾਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਲਾਬਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (@ChambaPolice)

ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਸੱਚ ਪਾਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੈਰਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਫਿਸਲ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿਮਾਚਲ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ। (@ChambaPolice)

ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਲਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਗੱਡੀ ਕਾਲਾਬਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?

ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਥਰੀਲੇ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ, 31 ਮਈ), ਟੀਸਾ ਅਤੇ ਬੈਰਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 8:00 ਵਜੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੈਰਾਗੜ੍ਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

