ਭਾਰੀਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ

ਭਾਰੀਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।'
Published : June 19, 2026 at 1:30 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ: ਪੰਚਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਟੀਆਪੁਲ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੋਲ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਥਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਤਿਆਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ।
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰੋਪਵੇਅ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਹੇਠ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।'
ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾਂਗ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।