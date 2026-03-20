ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਫਸਰ, 'ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ'

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਫਸਰ, 'ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ'
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਵੰਡੇ।
Published : March 20, 2026 at 5:58 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਲਚੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਟੀਆਈ ਮਧੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਧੂਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੂਲਚੰਦ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਮੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੋਗੇ।
"ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ" - ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੈਲਮੇਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।"
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ।