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ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਛੋਟ

ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

INDIA NEPAL BORDER CLOSED
ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 5, 2026 at 3:48 PM IST

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ਮਧੂਬਨੀ: ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਬੀ ਨੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਮਾਧਵਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ, ਭਾਰੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਧਵਪੁਰ ਐਸਐਸਬੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

'ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ'

ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 48ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਜਾਟ, ਬੇਨੀਪੱਟੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਰੰਗ ਪੰਨੀ ਪਾਂਡੇ, ਬੇਨੀਪੱਟੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਡੀਓ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁਰਮੂ, ਸੀਓ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

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INDIA NEPAL BORDER CLOSED

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