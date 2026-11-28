ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ 'ਕਾਰਤੀਗਾਈ ਦੀਪਮ' ਜਗਾਇਆ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Published : November 28, 2026 at 8:19 PM IST
ਮਦੁਰਾਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪੰਕੁੰਦਰਮ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 'ਦੀਪਥੂਨ' ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ 'ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਮ' (ਰਵਾਇਤੀ 'ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਮ') ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਸੀਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਪਾਰਥੀਬਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੂਲਮਿਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਤਿਰੂਪਰੰਕੁੰਦਰਮ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ 'ਕਾਰਤੀਗਾਈ ਦੀਪਮ' ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 'ਪਾਲ ਕੁੜਮ' ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਜਿੱਤ!, ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਜਿੱਤ!, ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਜਿੱਤ!"
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਤੂ ਬਰਛੇ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਜਿੱਤ! ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਗਾਈ ਦੀਪਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਭਗਵਾਨ ਮੁਰੂਗਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ।"
ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀਪਾਥੂਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਥੀਗਾਈ ਦੀਪਾਮ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਚੀ ਪਿੱਲਯਾਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਹਾਦੀਪਮ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪਾਥੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮਦੁਰਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।