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'ਰੋਬੋਟ' ਨਾਲ ਡਾਂਡੀਆ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ' ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

Traditional Beats, 'Robot Dandiya' Highlight 'Pre-Dandiya Dhamaal' At Ramoji Film City
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ' ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 11, 2026 at 8:04 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (RFC) ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ "ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ" ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਰਬਾ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ "ਰੰਗਤਲੀ" ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਚ ਰੂਪ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰ ਹੈ। ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

Traditional Beats, 'Robot Dandiya' Highlight 'Pre-Dandiya Dhamaal' At Ramoji Film City
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ 'ਰੋਬੋਟ ਡਾਂਡੀਆ' ਸੀ। (ETV Bharat)

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਤ "ਰੋਬੋਟ ਡਾਂਡੀਆ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਆਦ ਜੋੜਿਆ।"

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

Traditional Beats, 'Robot Dandiya' Highlight 'Pre-Dandiya Dhamaal' At Ramoji Film City
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਪ੍ਰੀ-ਡਾਂਡੀਆ ਧਮਾਲ' ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV Bharat)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਝੜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ।"

TAGGED:

GARBA EVENT ON OCTOBER 10
RAMOJI FILM CITY
DANDIYA AT RFC
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
RAMOJI FILM CITY DANDIYA

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