ਸ਼ਰਧਾਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ, 6 ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼ਰਧਾਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ, 6 ਦੀ ਮੌਤ
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤਿਵਨੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਨੀ ਧਾਮ ਨੇੜੇ ਵਾਹਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : May 30, 2026 at 9:26 AM IST
ਅਨੂਪਪੁਰ: ਉਮਰੀਆ ਅਤੇ ਅਨੂਪਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਰਨਪੱਥਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਿਜੌਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪਦਮਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਜੌਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
'ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੂਪਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੰਜਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਵਾਨੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 50 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ
ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੂਪਪੁਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ਲ ਪੰਚੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ₹4 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੰਬਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।