ਸ਼ਿਮਲਾ,ਕੁੱਲੂ ਸਮੇਤ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ,ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ,ਕੁੱਲੂ ਸਮੇਤ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ,ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।
Published : January 1, 2026 at 9:50 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਸੌਲੀ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ:
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਗੂੰਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਰਿਜ ਗਰਾਊਂਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਉਂਟਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀਵਲ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਮ-ਸਟੇ ਪੈਕ:
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਮ-ਸਟੇਜ ਲਗਭਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਣੀਕਰਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਸੋਲ, ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਰਹੀ। ਬੰਜਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਭੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਕੁੱਲੂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਅਟਲ ਟਨਲ ਤੋਂ ਲੰਘੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ:
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਸੋਲੰਗਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੰਜਾਰ ਅਤੇ ਮਣੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ :
31 ਦਸੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਲ 'ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਬਰਫ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਡੀਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੀਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ 'ਤੇ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ |
- ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਪੁੱਜੀ 'ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ' ਦੀ ਟੀਮ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ
- ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
- ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਫੋਰ ਲੇਨ 'ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਸਥਾਨਕਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਡਾਹਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੱਚੇ:
ਮਨਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮਨਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਲ ਵੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਬਰਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।