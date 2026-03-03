ETV Bharat / bharat

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਚਾਕੂ !

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਨੇੜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਚਾਕੂ (ETV Bharat)
ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂ ਲਹਿਰਾਇਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਚਾਕੂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਈਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ LAPITI ਕੈਫੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੇਹਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ

ਘਾਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਲਾਨੀ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਾਲੀ ਕੇਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

