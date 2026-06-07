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ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ।

TOTAL FERTILITY RATE INDIA
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ (Getty Image)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 7, 2026 at 7:13 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ X ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 1.9 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ) ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 1.5 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 2.1 ਹੈ।

ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ?

ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (TFR) ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 2.1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ 2.1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤ ਔਰਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਧੇ ਜਾਂ ਘਟੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਅਬਾਦੀ'

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

'ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ'

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 2.9 ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.6, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.4 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 2.3 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.2 ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ 1.3 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ 1.3 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

  • ਬਿਹਾਰ - 2.9
  • ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 2.6
  • ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—2.4
  • ਰਾਜਸਥਾਨ – 2.3
  • ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ—2.2
  • ਝਾਰਖੰਡ – 2.2
  • ਅਸਾਮ - 1.9
  • ਹਰਿਆਣਾ – 1.9
  • ਗੁਜਰਾਤ – 1.7
  • ਉਤਰਾਖੰਡ – 1.7
  • ਓਡੀਸ਼ਾ - 1.6
  • ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — 1.5
  • ਕਰਨਾਟਕ - 1.5
  • ਤੇਲੰਗਾਨਾ – 1.5
  • ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — 1.4
  • ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ — 1.4
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ — 1.4
  • ਪੰਜਾਬ — 1.4
  • ਕੇਰਲ – 1.3
  • ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ — 1.3
  • ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ — 1.3
  • ਦਿੱਲੀ – 1.2

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

  • -1960: 5.9
  • -1970: 5.6
  • -1980: 4.8
  • -1990: 4.0
  • -2000: 3.3
  • -2010: 2.6
  • -2015: 2.3
  • -2019: 2.2
  • -2021: 2.0

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, '"ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ "ਸੰਕਟ" ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਤ ਜਨਮ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।'

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਖੁਦ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੁਣ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ।"

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਰੀਕਾ 4.0 ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੱਧਰ (2.1) ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

  • ਅਫਰੀਕਾ: 4.0
  • ਮੱਧ ਪੂਰਬ: 2.3
  • ਓਸ਼ੇਨੀਆ: 2.0
  • ਏਸ਼ੀਆ: 1.7
  • ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ: 1.7
  • ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ: 1.7
  • ਯੂਰਪ: 1.4

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

  • ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ
  • ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
  • ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ
  • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ
  • ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਬਣਨਾ
  • ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ

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