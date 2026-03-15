ETV Bharat / bharat

'ਟੋਰਨਾਡੋ' ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ: ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਵਾਹਨ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ

ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'Tornado' Wreaks Havoc in Odisha Mayurbhanj: Vehicle Sent Flying, Over 100 Homes Destroyed
ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਗੱਡੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 15, 2026 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਯੂਰਭੰਜ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਕਰੰਜੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'Tornado' Wreaks Havoc in Odisha Mayurbhanj: Vehicle Sent Flying, Over 100 Homes Destroyed
ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਕਰੰਜੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਨਾਪੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਸਿੰਘਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤ ਉੱਖੜ ਗਏ; ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਕਨਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇੜਲੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

'Tornado' Wreaks Havoc in Odisha Mayurbhanj: Vehicle Sent Flying, Over 100 Homes Destroyed
ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। (ETV Bharat)

ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਜੀਆ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ - ਨੂੰ ਕਿਓਂਝਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਸਤੂਰੀ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

TAGGED:

ਟੋਰਨਾਡੋ ਤੂਫਾਨ
ODISHA TORNADO NEWS
ODISHA WEATHER WARNING
ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੂਫਾਨ
MAYURBHANJ TORNADO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.