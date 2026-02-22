ETV Bharat / bharat

ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ 20 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੇਵਜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।

ਥਿਪਿਰੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਉਰਫ ਦੇਵ ਜੀ (Etv Bharat)
Published : February 22, 2026 at 7:52 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ! ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਥਿਪਿਰੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਉਰਫ਼ ਦੇਵਜੀ ਅਤੇ ਮੱਲਾ ਰਾਜੀ ਰੈਡੀ ਉਰਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਵਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਥਿਪੀਰੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਉਰਫ਼ ਦੇਵਜੀ (60) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ-ਕਮ-ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਮੱਲਾ ਰਾਜੀ ਰੈੱਡੀ ਉਰਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ (76) ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਮਾਰਾਮ-ਭੀਮ ਆਸਿਫ਼ਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (SIB) ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

