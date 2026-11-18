ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਟਾਪ ਲਸ਼ਕਰ ਕਮਾਂਡਰ ਢੇਰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 18, 2026 at 10:58 AM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਤੀਫ ਭੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ "ਕਮਾਂਡਰ" ਲਤੀਫ ਭੱਟ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਤੀਫ ਭੱਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
#Encounter started with terrorists and Joint party of JKP and SF in Kulgam. @JmuKmrPolice— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) November 17, 2026
'ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ'
ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਨਾਇਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
#WATCH | Jammu and Kashmir: Encounter underway between security forces and terrorists in Kulgam (Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/NCv1e2KLWs— ANI (@ANI) November 18, 2026
'ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ'
ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ 2:45 ਵਜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਦੇਸ਼'
ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (18 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
#WATCH | Kulgam, Jammu and Kashmir: On the ongoing encounter, Senior Superintendent of Police (SSP) Kulgam Anayat Ali says, "This encounter is based on a credible input from the Jammu and Kashmir Police. With thorough planning and coordinated efforts alongside all security forces, we properly cordoned off the area today, where a local terrorist named Lateef is trapped in this encounter. We made extensive efforts to appeal to him to surrender and spoke with him. I personally had a video call with him, and I spoke with him for a fairly long time through a phone provided inside. We tried hard to persuade him to surrender, telling him that he is still young and has his whole life ahead of him. He did not agree and entered a mosque and opened fire around 2:45 AM. We are strictly following Standard Operating Procedures (SOPs) and exercising maximum restraint to ensure minimal damage to the mosque. We will neutralise this terrorist in due time; if it takes longer, we have no issue, as we have time and daylight on our side. Security forces have properly cordoned off the area. We hope to take all possible measures into account so that either he comes out on his own, or we handle the situation using our restraint methods to ensure zero or minimal damage to the mosque." "This will be one of our biggest successes of 2026. He became active on this very day last year (November 18, 2025), joined Lashkar-e-Taiba (LeT), and was heavily self-radicalised. He was receiving instructions from across the border to disrupt peace, tourism, and the economy after carrying out 3–4 ruthless attacks." (Source: SSP Office)— ANI (@ANI) November 18, 2026
ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨਿਸਾਰ ਡਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਲਤੀਫ ਭੱਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਲਾਰੂ ਬਾਈਪਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਢੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।