ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।
Published : January 14, 2026 at 1:32 PM IST
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਆਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਜਭੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੋਂਰੂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਟੋਰੂਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜੌਂਸਰ ਬਾਵਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1967 ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਜ ਭੋਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਈ ਲੋਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੀਪਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿਰੀਪਰ ਦੇ ਅੰਜ ਭੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਨਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ-ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ
ਅੰਜ ਭੋਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਂਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਮੂਹ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਪਲਟੂਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਕਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਲਟੂਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਸਿੱਕੇ, ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
- ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਟੋਲੂਆ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਟੋਲੂਆ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਡੀਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਉਥਾਨ (ਦਸ ਉਥਾਨ) ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦਸ ਉਥਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ!
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕਥਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕਫ਼ਨ ਲਿਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਫ਼ਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਫ਼ਨ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ; ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਟੋਨਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਲਿਤ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ!
ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਖੀ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਨਕਲ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ!
ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੋਮਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਟੋਂਰੂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।"