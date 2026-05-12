12 ਮਈ 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਿਹਤਰ?

ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 9:40 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 12 ਮਈ, 2026 ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12 ਮਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  • ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
  • ਯੋਗ: ਵੈਦ੍ਰੁਤੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਭਾਦਰਪਦਾ
  • ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 5:31:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 7:03:00 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 2:52, 13 ਮਈ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 14:17
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:40 ਤੋਂ 17:22
  • ਯਮਗੰਢ: 10:36 ਤੋਂ 12:17

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਭਾਦਰਪਦ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ ਰਾਹੂਕਾਲ 15:40 ਤੋਂ 17:22 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

