ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
Published : February 5, 2026 at 6:11 AM IST
ਮੇਖ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਣਗੇ। ਕੁਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ।
ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ।