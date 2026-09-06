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ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

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ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 6, 2026 at 6:20 AM IST

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ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਉਲਝਣ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲਝਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਲਝਣ ਰਹੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ।

ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿਓ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਮਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ।

ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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