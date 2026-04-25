ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ , ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਤੀਤ

ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ , ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਤੀਤ
Published : April 25, 2026 at 6:19 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਔਸਤ ਰਹੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਰਹੇਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026, ਚੰਦਰਮਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ।