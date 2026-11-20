ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 6:15 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਦਿਨ ਔਸਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲਈ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤੇਗਾ। ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਾਪੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।