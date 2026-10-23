ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 6:20 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਟੌਰਸ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕਰਕ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ।
ਸਿੰਘ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਲਾ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਨੁ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।
ਕੁੰਭ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਮੀਨ - ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।