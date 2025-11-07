ETV Bharat / bharat

ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਦਵਿਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ।

Today Panchang
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 7, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਦਵਿਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਹਿਣੀ ਵ੍ਰਤ ਹੈ।

7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼
  3. ਦਿਨ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਕਸ਼ ਦ੍ਵਿਤੀਆ
  5. ਯੋਗ: ਪਰਿਧ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੋਹਿਣੀ
  7. ਕਰਣ: ਗਰ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:47 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:58 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 06:55 PM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 08:37 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 10:59 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਡ: 15:10 ਤੋਂ 16:34 ਤੱਕ

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 23:20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ 10:59 ਤੋਂ 12:23 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PANCHANG 7 NOVEMBER
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ
AAJ DA PANCHANG
TODAY PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਟੱਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ਆਖਿਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.