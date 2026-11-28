28 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ!
ਅੱਜ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : November 28, 2026 at 9:17 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
28 ਨਵੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੁਕਲਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੁਨਰਵਾਸੁ
- ਕਰਨ: ਬਲਵਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:54:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:23:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ: ਰਾਤ 09:29
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 10:36
- ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 09:31 ਤੋਂ 10:50 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 13:27 ਤੋਂ 14:46 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸੂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਵਿੱਚ 20:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 3:20 ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:31 ਤੋਂ 10:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।