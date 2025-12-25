ETV Bharat / bharat

25 ਦਸੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ: ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ

ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ।

today panchang
25 ਦਸੰਬਰ ਪੰਚਾਂਗ (CANVA)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੰਦ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਪੌਸ਼
  3. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  4. ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਪੰਚਮੀ
  5. ਯੋਗ: ਵਰਜ
  6. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠਾ
  7. ਕਰਣ: ਬਲਵ
  8. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੁੰਭ
  9. ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਧਨੁ
  10. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 07:17:00 AM
  11. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:01:00 PM
  12. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਸਵੇਰੇ 10:49:00 AM
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਰਾਤ 10:25:00 PM
  14. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:59 ਤੋਂ 15:20 ਤੱਕ
  15. ਯਮਗੰਢ: 07:17 ਤੋਂ 08:38 ਤੱਕ

ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਕਸ਼ਤਰ

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਾਸੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ

ਅੱਜ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:59 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਢ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

