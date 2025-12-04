ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅੱਜ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 6:22 AM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਰੁਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਸਵੇਰੇ 9:37 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤਿਥੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:43 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

4 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੰਨਾ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  • ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  • ਮਿਤੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
  • ਯੋਗ: ਸ਼ਿਵ
  • ਸਟਾਰ: ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਟੌਰਸ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:05 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸ਼ਾਮ 4:35 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:50 ਤੋਂ 15:11
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:05 ਤੋਂ 08:26 ਤੱਕ

ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਟੌਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਟੌਰਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ 13:50 ਤੋਂ 15:11 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਯੰਤੀ
ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

