ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ (ETV BHARAT)
ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 27, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  6. ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਧਨਿਸ਼ਠ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:00 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਰਾਤ 11:32 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:48 ਤੋਂ 15:10
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:00 ਤੋਂ 08:22 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਨਿਸ਼ਠਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 23:20 ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਸ਼ਟਵਾਸੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਯਾਤਰਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:48 ਤੋਂ 15:10 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ
ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ
LORD SURYA
WEDDINGS AND OTHER EVENTS
ALMANAC

