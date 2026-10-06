6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਯਾਦ
ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : October 6, 2026 at 9:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ (ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਾਰੀਖ) ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
- ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਮੰਗਲਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਸਿੱਧੀ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ
- ਕਰਨ: ਬਵ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੈਂਸਰ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਕੰਨਿਆ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ: 06:16:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ: 06:01:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ: 02:52 AM, 7 ਅਕਤੂਬਰ
- ਚੰਦਰਮਾ: 03:23 ਸ਼ਾਮ
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 15:05 ਤੋਂ 16:33 ਤੱਕ
- ਯਮਗੰਡ: 10:41 ਤੋਂ 12:09 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕਸਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਬੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਛੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਛੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੁਕਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:05 ਵਜੇ ਤੋਂ 6:33 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।