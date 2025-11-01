ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਦੇਵਉਥਾਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਪੂਜਾ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਅੱਜ ਦੇਵਉਥਾਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰਵੀ ਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਯੋਗ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 1, 2025 at 6:27 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵੈਕਸਿੰਗ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਸਵੇਰੇ 9:11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਵਉਤਥਾਨਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
  6. ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
  7. ਤਾਰਾਮੰਡਲ: ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ
  8. ਕਰਨ: ਜੇ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:44 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:01 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 02.49 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 2:46 ਵਜੇ (2 ਨਵੰਬਰ)
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:33 ਤੋਂ 10:58
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:47 ਤੋਂ 15:12

ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਧੀਆ
ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਭੀਸ਼ਾ ਨਕਸ਼ਤਰ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:33 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:58 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਦੇਵਉਥਾਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ
ਪੰਚਾਂਗ
RAVI YOGA ON DEVUTHAN EKADASHI
PANCHANG

