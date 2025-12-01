ਅੱਜ ਮੋਕਸ਼ਦਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰਾਹੂਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ।
Published : December 1, 2025 at 6:25 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਮੋਹਣ ਦਾ ਪੜਾਅ) ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ-ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਕਸ਼ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ।
1 ਦਸੰਬਰ ਕੈਲੰਡਰ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਵਯਤਿਪਤ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਰੇਵਤੀ
- ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:03 ਵਜੇ
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 2.22 ਵਜੇ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਸਵੇਰੇ 3:42 ਵਜੇ (2 ਦਸੰਬਰ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:24 ਤੋਂ 09:45
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:07 ਤੋਂ 12:28 ਤੱਕ
ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਰੇਵਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 16:40 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਸਵੇਰੇ 8:24 ਤੋਂ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।