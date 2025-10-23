ETV Bharat / bharat

ਅੱਜ ਭਈਆ ਦੂਜ, ਯਮ ਦਵਿਤੀਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਈਆ ਦੂਜ, ਯਮ ਦਵਿਤੀਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਪੂਜਾ (ETV BHARAT)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚਮਕਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਿਵਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਵਿਆਹ,ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਈਆ ਦੂਜ, ਯਮ ਦਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

23 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦਵਿੱਤੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੂਜਾ
  6. ਯੋਗ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਵਿਸ਼ਾਖਾ
  8. ਕਰਨ: ਬਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:39 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:07 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07.57 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 6:34 PM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:49 ਤੋਂ 15:15
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 06:39 ਤੋਂ 08:05 ਤੱਕ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੁਲਾ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਤਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
13:49 ਤੋਂ 15:15 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

