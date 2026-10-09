ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 6:18 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੌਰਸ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬੌਧਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।
ਤੁਲਾ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਲਝਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਧਨੁ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਵੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁੰਭ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਨ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।