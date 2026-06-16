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ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਆਮ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ? ਪੜ੍ਹੋ 16 ਜੂਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

Horoscope 16 June : ਕੁੰਭ-ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Today Horoscope
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 16, 2026 at 7:05 AM IST

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  • ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਕੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।
  • ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
  • ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਓ।
  • ਕਰਕ (CANCER) - ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਅਣਬਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਫੇਰ ਵੀ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।
  • ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  • ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਭਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਪਾਓਗੇ।
  • ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਫਲੋਅ-ਚਾਰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੋਗੇ।
  • ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਜਨ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ।
  • ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।
  • ਮੀਨ (PISCES) - ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਉੱਤਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣਗੇ।

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