ETV Bharat / bharat

Today Horoscope:ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

Horoscope 31 March: ਤੁਲਾ (LIBRA)-ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣੇਗਾ।ਮੇਸ਼ (ARIES)-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ। ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ। ਫੇਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਮ ਕੌਸ਼ਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨੇਹਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹਾਵੀ ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅਚਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਹੱਥੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ; ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਫੇਰ ਵੀ, ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ?
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਤੁਸੀਂ 'ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ' ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਜਿੰਦਾਦਿਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੈਰਨ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੰਗ ਵੀ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.