Today Horoscope: ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਠੱਪਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Today Horoscope: ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਠੱਪਾ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope 3 September: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : September 3, 2026 at 7:26 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਭਰੀ ਬੀਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਓਂਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਅਤੇ ਟੀਮ-ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਏਗੀ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਅੰਤ ਕਰੋ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਸਿੰਗਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।