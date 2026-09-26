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Today Horoscope: ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਕਾਬੂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖਰਾਬ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Horoscope 26 September : ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Aaj Da Rashifal in punjabi
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 7:24 AM IST

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  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋਗੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਮਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਾਰੋ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਦਾ ਮੂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਓਗੇ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੀਰਸ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਹੁਣ ਅਤੇ ਫੇਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਡ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਛੋਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਆ, ਅਟਲਤਾ, ਸ਼ੁੱਭ ਚਿੰਤਕ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਦੇ ਮੂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

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