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Horoscope 21 July: ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫ਼ਲ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ 'ਸਿਤਾਰੇ'? ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ।

Today Horoscope
Today Horoscope (CANVA)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 21, 2026 at 9:55 AM IST

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  1. ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਓਗੇ।
  2. ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ।
  3. ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  4. ਕਰਕ (CANCER) - ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  5. ਸਿੰਘ (LEO) - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਬਣਨ ਦਿਓ।
  6. ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਛਾਣ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  7. ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
  8. ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੀਅਰ ਪੱਖੋਂ, ਬਸ ਮੁਸਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ – ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋਗੇ।
  9. ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ 'ਤੇ, ਨਾਉਮੀਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਮੀਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  10. ਮਕਰ (CAPRICORN) -ਜੇਕਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
  11. ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
  12. ਮੀਨ (PISCES) - ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਓ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

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